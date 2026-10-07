¡Tremenda decepción! Tania se entera que su novio abandonó a su ex embarazada

Tania, la nueva concubina de Iván, entra a la clínica de emociones para conocer a Abril, la ex de Iván que espera un hijo de él. Tania no sabía nada de la relación anterior de Iván y se siente muy decepcionada, pues Tania estuvo enamorada muchos años de él. Tania relata con detalles cómo fue que inició su relación con Iván, quien no es del agrado de sus padres. ¿Por qué a los papás de Tania no les gusta Iván?