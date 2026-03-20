¡Es la mejor amiga! Tania platica cómo Teresa le prestó dinero para salir adelante
Para Tania, Teresa es una de las mejores personas del mundo porque la apoyó cuando más lo necesitaba, pero ahora, la hija de Teresa podría sacar ventaja de eso.
Tania llega a la clínica de emociones para platicar lo buena persona que es su amiga Teresa y cómo la ha apoyado. Rocío trata de hacer entrar en razón a Teresa de que no ponga en riesgo su patrimonio, pero ella siente una deuda muy grande con la hija que no pudo criar.