"¡Lo que esa mujer no tiene es dignidad!”, Teresa confiesa que su hijo se casó por lástima
Teresa explica su versión de la relación entre Maradhi y su hijo Brandon; asegura que ha visto cómo ella se arrastra por él y le ha aconsejado que se supere.
Teresa revela que su hijo aún está con Maradhi sólo por lástima y, desde que eran novios, ella se la pasaba de rogona. Teresa confiesa que, aunque su hijo Brandon ya la ha corrido varias veces de su casa, ella siempre regresa. Asegura que Maradhi no tiene dignidad.