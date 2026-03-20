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A Teresa le impidieron hacerse cargo de su hija y ahora quiere ayudarla por arrepentimiento

Teresa dio a luz muy joven y no se responsabilizó por su hija porque prácticamente se lo prohibieron, pero ahora quiere apoyarla porque la necesita.

Teresa confiesa que, de joven, le encantaba el relajo y por eso le quitaron el derecho de ser madre; ahora se arrepiente. Sin embargo, ahora está dispuesta a ayudar a Verónica, quien creció engañada; sólo pide tiempo para organizarse y ver cómo le ayuda. Ahora, Teresa le pide a su otra hija que entienda que Verónica las necesita, pues siente que se lo debe.

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