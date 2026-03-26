Uriel quiere ver a su hija vestida de quinceañera, aunque esté embarazada
La hija de Uriel se embarazó antes de su fiesta de XV Años y, aunque su esposa se opone, él quiere hacerle su fiesta a su princesa. ¿Debería cancelar?
Uriel ya perdonó a su hija y sí quiere hacerle su fiesta, porque se lo merece. Advierte que, así se eche a su esposa encima, sí la festejará, pues es su princesa y, aunque esté embarazada, la quiere ver de quinceañera. ¿Debería festejarla? Uriel revela que su esposa no quiso acompañarla al médico y tuvo que hacerlo él; Rosalba no piensa ayudar de ninguna manera a su hija Dulce. A Uriel le sorprendió el embarazo de Dulce, aunque él sabía que se ella se juntaba con chicos mayores.