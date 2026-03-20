¡Creyó que era su hermana y es su mamá! Verónica exige apoyo económico a su madre biológica
Ahora que Verónica descubrió que su hermana realmente es su madre, quiere pedirle ‘pensión’, pues dice que se quedó sola tras descubrir una infidelidad. ¿Será?
La hermana de Verónica resultó ser su madre; todo por andar en su relajo nunca le importó. Ahora, Verónica le pide a Teresa que la apoye y que no ponga de pretexto a su otra hija. Verónica se quedó sola porque descubrió una infidelidad, por eso pide el apoyo de Teresa, su mamá biológica. Teresa dio a luz a los 17 a Verónica y pasó años en prisión. ¿Es legal que Verónica reclame pensión a Teresa, aunque no sea su madre en su acta de nacimiento? Sin embargo, Rocío advierte que tiene pruebas de algunas mentiras de Verónica.