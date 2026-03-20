¡Creyó que era su hermana y es su mamá! Verónica exige apoyo económico a su madre biológica

La hermana de Verónica resultó ser su madre; todo por andar en su relajo nunca le importó. Ahora, Verónica le pide a Teresa que la apoye y que no ponga de pretexto a su otra hija. Verónica se quedó sola porque descubrió una infidelidad, por eso pide el apoyo de Teresa, su mamá biológica. Teresa dio a luz a los 17 a Verónica y pasó años en prisión. ¿Es legal que Verónica reclame pensión a Teresa, aunque no sea su madre en su acta de nacimiento? Sin embargo, Rocío advierte que tiene pruebas de algunas mentiras de Verónica.