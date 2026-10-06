¡No sabe cómo sacarlo de su vida! Ximena acusa a su novio de ser violento

Ximena no quiere ser la culpable de que algo malo le pase a Josué y confiesa que le ha puesto la mano encima. Ximena cuenta que conoció a Josué en el trabajo y con el tiempo se convirtió en su primer novio. Ahora, Ximena se dio cuenta de que la vigila y creció la violencia de él hacia ella. ¿Cómo podría alejarse de él?