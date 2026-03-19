¡O los corre o terminamos! Ximena quiere que Emiliano y su novia dejen de vivir ‘de gorra’

Ximena asegura que Emiliano y su novia están acostumbrados a vivir de lo gratis y de lo ajeno. ¿No les da pena no poner ni un peso para la casa y aún así comer ‘de gorra’? Ximena le advierte a Jonathan que, si no los corre, terminarán su relación. Ximena y Jonathan tenían planes de vivir juntos y no lo pueden hacer porque ahí viven Emiliano y su novia. Entre otras cosas, Ximena revela que la novia de Emiliano ha utilizado sus calzones y su cepillo de dientes.