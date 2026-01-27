¡Trató de hacerla abortar! Yessenia revela que su mamá trató de evitar que diera a luz

Antes de que Yessenia se presentara en la clínica de emociones para revelar que su mamá trató de hacerla abortar, Andros y Diana ventilan los problemas legales que han tenido. A pesar de todo, Yessenia está segura de querer estar con Andros sin importar a qué se dedique, pero a su madre no le pareció porque es pobre y no toma en cuenta sus sentimientos. Yessenia advierte que no permitirá que lo siga humillando sólo porque es un trovador que canta en los camiones. Diana acepta que pensó en registrar a su nieto como si fuera su hijo.