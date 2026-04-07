¡Ya está grandecita! La hija de Zoila anda con un ratero y toma decisiones cuestionables

Zoila asegura que su hija ya está muy grandecita para tomar decisiones a la ligera; lo malo es que está ‘jalando’ a su nieto. La hija de Zoila decidió andar con un ratero y el marido de Zoila la acusa de ser mala madre, pero ella ya se dio por vencida con su hija. Además de los problemas que tiene con su hija, Zoila también tiene conflictos con su marido. Todo comenzó cuando la hija de Zoila entró a la preparatoria y el marido de Zoila no la reprendía, por lo que las malas decisiones no tardaron en llegar.