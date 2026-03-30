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Alejandra Carvajal habla sobre el Día del Trastorno Bipolar hoy en Al Extremo

El Trastorno Bipolar en personas es un tema bastante interesante que aqueja a un buen número de personas, es por ello que, Alejandra Carvajal nos cuenta todo sobre este tema tan interesante

Nuestra querida reportera y especialista Alejandra Carvajal nos trae un reportaje sobre por qué se celebra el Día Trastorno Bipolar, toda la información sobre este interesante tema aquí en Al Extremo

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