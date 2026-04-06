Un hombre corre en las calles de Tultitlán Estado de México y provoca caos entre los vecinos

Un hombre corrió en las calles de Tultitlán en el Estado de México, donde provocó el pánico entre los vecinos; sin embargo, las autoridades pudieron detenerlo; pero ¿qué fue lo que pasó? Descúbrelo hoy en el programa de Al Extremo en la sección de “Las historias del Diablo Becerril”.

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