Un hombre corre en las calles de Tultitlán Estado de México y provoca caos entre los vecinos
El Diablo Becerril nos trae una historia que se dio en las calles de Tultitlán donde un tipo causó pánico entre los vecinos
Un hombre corrió en las calles de Tultitlán en el Estado de México, donde provocó el pánico entre los vecinos; sin embargo, las autoridades pudieron detenerlo; pero ¿qué fue lo que pasó? Descúbrelo hoy en el programa de Al Extremo en la sección de “Las historias del Diablo Becerril”.
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