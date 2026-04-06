Rahmar Villegas visita el Mercado de Jamaica para probar unas ticas tlayudas, pero de camarones

Hoy lunes 6 de abril de 2026 se pudo ver en el programa de Al Extremo la sección de La Pura Sabrosura con Rahmar Villegas, quien pudo visitar el Mercado de Jamaica para probar las deliciosas tlayudas al estilo Oaxaca, pero con camarones.

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