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Al Extremo | Programa 07 de abril del 2026

Disfruta de Al Extremo, el programa en el que tendrás las mejores recomendaciones de comida, información relevante y oportuna, gran diversión y los videos más extremos e impactantes de la red.

Disfruta del mejor programa en el que tendrás la mejor recomendación para comer arroz en la Ciudad de México, donde hay gran calidad, sabor y precio. Por otro lado, conocerás todo sobre la comida del futuro, qué es y cómo se elabora. Sabrás cuáles son los hechos más relevantes y actuales que suceden en el país y otras partes del mundo además pasarás un gran momento en las divertidas secciones.

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