Al Extremo | Programa 07 de abril del 2026

Disfruta del mejor programa en el que tendrás la mejor recomendación para comer arroz en la Ciudad de México, donde hay gran calidad, sabor y precio. Por otro lado, conocerás todo sobre la comida del futuro, qué es y cómo se elabora. Sabrás cuáles son los hechos más relevantes y actuales que suceden en el país y otras partes del mundo además pasarás un gran momento en las divertidas secciones.