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Al Extremo: tacos, tragedias, ciencia y tensión en La Granja VIP

Sabor, hechos policiacos, ciencia, polémicas y una nueva sección llegan a Al Extremo.

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visita Tlalpan para probar tacos de guisado de 30 pesos, mientras Jorge “El Diablo” Becerril reporta la muerte de un hombre atropellado por un tráiler. Alejandra Carvajal aborda la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, y La Granja VIP vuelve a generar tensión con Natalia, Azalia, Pablo Montero y Kuno. Además, Notikecho inaugura una nueva sección llena de diversión y noticias.

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