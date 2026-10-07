Alejandra Carvajal nos cuenta sobre los Binomios caninos: los perros que ayudan a rescatar personas
Alejandra Carvajal cuenta la historia de los perritos rescatistas.
Alejandra Carvajal cuenta la historia de los perritos que se convierten en rescatistas y forman parte de binomios caninos dedicados a la búsqueda y rescate de personas. Su labor representa un apoyo importante para la sociedad y para instituciones como la Cruz Roja Mexicana, donde estos equipos participan en tareas que requieren entrenamiento, coordinación y trabajo especializado.