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Alejandra Carvajal nos cuenta sobre los Binomios caninos: los perros que ayudan a rescatar personas

Alejandra Carvajal cuenta la historia de los perritos rescatistas.

Alejandra Carvajal cuenta la historia de los perritos que se convierten en rescatistas y forman parte de binomios caninos dedicados a la búsqueda y rescate de personas. Su labor representa un apoyo importante para la sociedad y para instituciones como la Cruz Roja Mexicana, donde estos equipos participan en tareas que requieren entrenamiento, coordinación y trabajo especializado.

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