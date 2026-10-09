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Alejandra Carvajal reporta: ¿El huevo o la gallina? La biología evolutiva tiene la respuesta

La eterna pregunta tiene una respuesta desde la biología evolutiva.

Alejandra Carvajal aborda la clásica pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Aunque la filosofía ha planteado distintas respuestas a lo largo del tiempo, la biología evolutiva ofrece otra perspectiva. El experto Dr. Luis Prieto explica que, desde el punto de vista científico, el huevo fue primero, debido al proceso de evolución de las especies.

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