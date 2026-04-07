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Alimentos del futuro: La nueva forma de alimentación en las personas con tecnológicos procesos de elaboración

Conoce todo sobre la comida del futuro, cómo se elabora y en qué consiste

Alejandra Carvajal nos comparte todo sobre los alimentos del futuro. Por ejemplo, hay carne que es cultivada, la cuál se produce a partir de células reales de animales sin la necesidad de sacrificar alguno. El especialista Luis Prieto Hernández menciona que se pueden hacer alimentos en 3D además de que explica que cada persona debe tener una dieta distinta ya que cada organismo es diferente.

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