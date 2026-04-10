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Aprendiendo a comer: tips para que tus hijos se alimenten de manera saludable desde niños

Alejandra Carvajal nos comparte algunos consejos para fomentar una buena alimentación entre los miembros más pequeños de la familia y prevenir enfermedades.

¿Sabías que muchísimas enfermedades se pueden prevenir con una alimentación balanceada que cubra todos los grupos de nutrientes necesarios? En este reportaje, Alejandra Carvajal platicó con una experta en nutrición sobre cómo enseñar a tus hijos a comer bien desde pequeños.

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