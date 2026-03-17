Tragedia en Naucalpan: Le arrebatan la vida a dos hombres

El Diablo Becerril nos narra dos hechos, uno en el que en la colonia Atlampa un policia golpeó a un hombre que grababa una detención y otro en Naucalpan, donde le arrebataron la vida a dos personas con disparos de bala. Los hechos ocurrieron sobre la avenida 18 de Marzo y el Callejon de las Jacarandas. Los delincuentes huyeron del lugar y las autoridades continuan investigando. Sin embargo, en el mismo lugar le han arrebatado la vida a más personas.