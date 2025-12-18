¡Circulaban en Vasco de Quiroga y fueron abatidos! Esto sucedió en Santa Fe
Familiares y amigos exigieron justicia para los dos abatidos en el pueblo de Santa Fe; al parecer, se habría tratado de un ataque directo en Vasco de Quiroga.
El pueblo de Santa Fe vivió una auténtica historia de terror luego de que dos individuos fueran abatidos en Vasco de Quiroga. Al parecer, se habría tratado de un ataque directo, por lo que familiares y amigos se presentaron en el lugar de los hechos para exigir justicia. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.