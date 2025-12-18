inklusion logo Sitio accesible
¡Circulaban en Vasco de Quiroga y fueron abatidos! Esto sucedió en Santa Fe

El pueblo de Santa Fe vivió una auténtica historia de terror luego de que dos individuos fueran abatidos en Vasco de Quiroga. Al parecer, se habría tratado de un ataque directo, por lo que familiares y amigos se presentaron en el lugar de los hechos para exigir justicia. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

