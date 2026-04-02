Niño de 4 años de edad se perdió en el centro de la Ciudad de México

El Diablo Becerril nos informa sobre el extravío de un niño de cuatro años de edad en el Centro de la Ciudad de México. El menor iba con sus padres, sin embargo, en un momento de descuido el niño continúo caminando y sus papás lo perdieron de vista. Una persona de seguridad se percató del hecho y dió aviso al 911 por lo que el padre pudo localizar a su hijo.

