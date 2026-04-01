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Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: Beneficios de un buen ambiente laboral

Conoce todas las recomendaciones para mejorar el ambiente laboral dentro de un empleo

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje en el Día internacional de la Diversión en el Trabajo en donde nos explica que las personas que trabajan pasan un tercio de su vida en él por lo que un buen ambiente favorece el desempeño y la productividad. La especialista Gisela Rojas menciona que las relaciones interpersonales sanas permiten una salud física y emocional en buenas condiciones lo que beneficia nuestro desempeño.

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