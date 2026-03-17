Día de San Patricio: La historia detrás del famoso trébol y todas las curiosidades sobre esta fecha
El día de San Patricio no solo es fiesta, téboles y cerveza; hay una historia detrás de esta celebración
El padre Heriberto García habla en exclusiva para Al Extremo para contar todo sobre el Día de San Patricio. Nos cuenta que nació en el 385 y a los 17 años lo convirtieron casi en esclavo para cuidar ovejas. Alejandra Carvajal explica que la misión de él fue compartir su fe y transformar la Isla de Irlanda. Su trébol fue muy caracteristico de él para llevar su mensaje.