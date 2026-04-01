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Dos personas fueron arrestadas por grafitear la fachada de un comercio en CDMX

Un hombre y una mujer fueron detenidos por daños en propiedad ajena en la Ciudad de México

El Diablo Becerril nos narra que en la Ciudad de México dos personas; un hombre y una mujer, fueron detenidos por las autoridades ya que grafitearon dos comercios. Ambos fueron captados en cámaras de vigilancia por lo que los policias los detuvieron y llevaron al Ministerio Público, las dos personas fueron acusadas por daños en propiedad ajena.

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