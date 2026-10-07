En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP: Pimpinela y Kevin desatan polémica

En Al Extremo hablaron sobre las polémicas más recientes de La Granja VIP, luego de que se comentara la situación de Pimpinela junto al capataz y un incómodo momento ocurrido en el baño de mujeres. Además, Kevin volvió al centro de las críticas tras protagonizar un encontronazo con Mane relacionado con la comida, aumentando la tensión dentro de la hacienda.