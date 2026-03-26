uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Día Mundial de la Epilepsia: Síntomas y formas de prevención

Día purpura para reflexionar y estar informados sobre la epilepsia y todo lo que se relaciona con esta enfermedad

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer todo sobre la epilepsia. De acuerdo con el neurocirujano Miguel Bernes, la epilepsia es una enfremedad que se puede presentar en cualquier lugar y momento. En el caso de los niños la enfermedad puede comenzar con dolores de cabeza y en el de los adultos con algún déjà vu. Algunas de las señales de alerta son mareos, confusión y sensación extraña en el cuerpo.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo