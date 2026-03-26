Día Mundial de la Epilepsia: Síntomas y formas de prevención

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer todo sobre la epilepsia. De acuerdo con el neurocirujano Miguel Bernes, la epilepsia es una enfremedad que se puede presentar en cualquier lugar y momento. En el caso de los niños la enfermedad puede comenzar con dolores de cabeza y en el de los adultos con algún déjà vu. Algunas de las señales de alerta son mareos, confusión y sensación extraña en el cuerpo.