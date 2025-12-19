¡Gatilleros atacaron a una pareja en su auto al poniente de la CDMX!

Una pareja viajaba en su auto cuando fueron atacados a punta de plomo al poniente de la CDMX. Al parecer habrían sido interceptados por uns gatilleros que, tras abrir fuego, privaron de la vida a uno de ellos. La víctima lesionada fue trasladada al hospital y los responsables huyeron. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.