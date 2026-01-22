inklusion logo Sitio accesible
Vehículo queda destrozado tras un incidente en la CDMX

El Diablo Becerril nos presenta dos reportajes, uno en el que el auto de un hombre terminó destrozado ya que se estampó con una camioneta, pues buscaba evadir un asalto y otro en el que el chofer de un tráiler entro en un bajo puente y causó un accidente ya que superó la altura. Los hechos ocurrieron en la Glorieta de Los Insurgentes.

