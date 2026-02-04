Marcha del Sindicato de Trabajadores del Metro en la CDMX
El Diablo Becerril nos narra dos acontecimientos importantes ocurridos en la Ciudad de México
El Diablo Becerril nos presenta dos noticias que ocurrieron en la CDMX, una en la que Trabajadores del metro de la CDMX realizaron una manifestación de Balderas a la zona Centro de la ciudad ya que denunciaron la falta de presupuesto para el mantenimiento del metro y todo lo referente a el como trenes y vías. . Por otro lado, una mujer de 72 años de edad lamentablemente perdió la vida luego de un impacto en auto en la Ciudad de México.