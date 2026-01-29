Fuerte incendio en la Alcaldía Álvaro Obregón
Un incendio en la Ciudad de México ocasionó una de las mayores preocupaciones en los habitantes de la zona debido a la altura que las llamas alcanzaron.
En la delegación Álvaro Obregón de produjo un incendio. Las llamas alcanzarón más de 20 metros de altura. El hecho se generó en una bodega de plásticos de más de 1000 metros cuadrados de extensión. Se desalojarón al menos 50 predios aledaños para evitar una tragedia. Nadie resultó lastimado, solo hubo daños materiales.