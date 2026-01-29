Fuerte incendio en la Alcaldía Álvaro Obregón

En la delegación Álvaro Obregón de produjo un incendio. Las llamas alcanzarón más de 20 metros de altura. El hecho se generó en una bodega de plásticos de más de 1000 metros cuadrados de extensión. Se desalojarón al menos 50 predios aledaños para evitar una tragedia. Nadie resultó lastimado, solo hubo daños materiales.