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Hombre de 45 años pierde la vida en la Colonia Guerrero en la Ciudad de México

Un hombre llevaba varias horas sin moverse por lo que los vecinos llamaron a las autoridades

El Diablo Becerril nos narra el hallazgo de un hombre que lamentablemente murió en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México; la persona tenía 45 años de edad. Los vecinos se percataron de los hechos y se lo comunicaron a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte así como la identidad de la persona.

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