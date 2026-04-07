Hombre de 45 años pierde la vida en la Colonia Guerrero en la Ciudad de México
Un hombre llevaba varias horas sin moverse por lo que los vecinos llamaron a las autoridades
El Diablo Becerril nos narra el hallazgo de un hombre que lamentablemente murió en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México; la persona tenía 45 años de edad. Los vecinos se percataron de los hechos y se lo comunicaron a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte así como la identidad de la persona.