Hombre pierde la vida en un incendio en la Colonia del Valle

El Diablo Becerril nos narra un suceso trágico en la Ciudad de México pues un hombre mayor perdió la vida en un incendio. Los hechos ocurrieron en la calle Manuel López Cotilla, en la Colonia del Valle Centro. Al lugar llegaron elementos policiacos y la zona fue resguardada. Hasta el momento se investiga qué fue lo que provocó el incendio.