Arrebatan la vida de un hombre dentro de su vehículo en la Colonia Peralvillo
Un lamentable hecho ocurrió en la alcaldía Cuahtémoc donde un hombre de 30 años perdió la vida
El Diablo Becerril nos narra un hecho sucedido en la Ciudad de México: Un hombre de 30 años fue baleado dentro de su propio auto en la Colonia Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc. Al menos 20 policias llegarón al lugar de los hechos. Los delincuentes huyeron y las autoridades continúan investigando para detener a los responsables.