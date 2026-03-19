Arrebatan la vida de un hombre dentro de su vehículo en la Colonia Peralvillo

El Diablo Becerril nos narra un hecho sucedido en la Ciudad de México: Un hombre de 30 años fue baleado dentro de su propio auto en la Colonia Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc. Al menos 20 policias llegarón al lugar de los hechos. Los delincuentes huyeron y las autoridades continúan investigando para detener a los responsables.