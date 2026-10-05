Accidente fatal en Avenida Observatorio deja un joven sin vida y otro lesionado
Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fuerte accidente registrado frente al Mercado Cartagena; la conductora involucrada fue detenida.
Un accidente ocurrido sobre Avenida Observatorio dejó como saldo un joven sin vida y otra persona lesionada. El percance se registró frente al Mercado Cartagena, donde elementos de la Policía capitalina detuvieron a la conductora de 34 años presuntamente responsable. Bomberos realizaron maniobras para rescatar el cuerpo de la víctima.