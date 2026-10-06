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Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Conductor es detenido tras incidente fatal

Un atropellamiento movilizó a autoridades, mientras el conductor fue detenido.

En Al Extremo, Jorge “El Diablo” Becerril reportó que una persona perdió la vida tras ser atropellada por un camión de gran tamaño. Autoridades acudieron al lugar para verificar el fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue detenido y trasladado para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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