Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Trailer sale de la México-Toluca y provoca incidente fatal

Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente en la carretera México-Toluca, donde el conductor de un trailer perdió el control al circular por una zona de curvas. La unidad salió de la carretera y chocó contra varios árboles, provocando el descenso del conductor. Autoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.