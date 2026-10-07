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Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Trailer sale de la México-Toluca y provoca incidente fatal

Un trailer perdió el control en una zona de curvas y terminó fuera de la carretera.

Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente en la carretera México-Toluca, donde el conductor de un trailer perdió el control al circular por una zona de curvas. La unidad salió de la carretera y chocó contra varios árboles, provocando el descenso del conductor. Autoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

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