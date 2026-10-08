Jorge “El Diablo” Becerril: Cámaras ayudan a localizar a un hombre por robo de bicicleta
La Pura Sabrosura descubre tostadas de 3 pesos, La Chicuela entrevista a Xavier Flores y Jorge Becerril presenta un caso de robo de bicicleta.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó el caso de un joven que denunció el robo de su bicicleta. Las cámaras de seguridad captaron al hombre que presuntamente se llevó el vehículo, que estaba sujeto a un poste. Tras la denuncia de la víctima, las autoridades lograron capturar al señalado.