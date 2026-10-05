¡Misión secreta en Al Extremo! Kecho Bond busca a la próxima Chica Bond

El estudio de Al Extremo se convirtió en una auténtica misión secreta con la inesperada llegada de Kecho Bond, quien aseguró ser un agente secreto en busca de la próxima Chica Bond para su película. Con actitud de espía y pruebas dignas de una cinta de acción, puso a prueba a Vanessa Claudio y Alex Garza para descubrir quién tiene lo necesario para trabajar con él.