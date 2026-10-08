La Chcuela platica con Xavier Flores, quien anuncia más duetos y una nueva etapa musical
El cantautor prepara nuevos duetos tras estrenar su versión de una canción emblemática de Marco Antonio Solís.
La Chicuela conversó con el cantautor Xavier Flores, quien recientemente estrenó su propia versión de una canción emblemática de Marco Antonio Solís. Durante la charla, el músico adelantó que próximamente lanzará más duetos y que ahora contará con el respaldo de un sello discográfico, una nueva etapa que podría ampliar sus oportunidades dentro de la industria musical.