La Chicuela entrevista a Toño Lizárraga: música de sombrero y caballo

La Chicuela conversa en exclusiva con Toño Lizárraga sobre su llegada a la plaza de toros y sus próximos proyectos musicales. Durante la entrevista, el cantante adelanta que grabará con Banda La Corona del Rey un tema dirigido a quienes se identifican con la cultura del sombrero y el caballo, una propuesta que conecta la música de banda con el estilo de vida ranchero.