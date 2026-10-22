La Chicuela platica con Shaila Dúrcal, Dúrcal que apuesta por el regional mexicano con nuevo tema con mariachi
La hija de Rocío Dúrcal comparte con La Chicuela los detalles de su nueva etapa musical.
La Chicuela conversa con Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, sobre su nueva canción, la primera de una producción enfocada en el regional mexicano. Acompañada por mariachi, la intérprete presenta una historia de superación, fortaleza interior y el deseo de salir adelante, mientras mantiene presente el legado musical de su madre.