Pizzas estilo Ecatepec: Una combinación deliciosa entre sabor dulce y salado

El Chef Rahmar nos lleva a conocer un lugar de pizzas, ubicado en Ecatepec, cuenta con una diversidad de sabores. Lo que las hace únicas es la combinación de sabores así como una deliciosa orilla de queso crema con azúcar glass. El establecimiento cuenta con una promoción de 2x1 todos los días, hay más de 20 especialidades y el precio es accesible.