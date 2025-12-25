Creyeron que se saldrían con la suya... ¡Pero les cayó ‘la voladora’! Esto pasó en Iztapalapa

Salieron de la alcantarilla, como las ratas que son, aprovechando la oscuridad de la noche para hacer de las suyas en Iztapalapa. Los presuntos ladrones entraron al sistema de cableado y comenzaron a robarse todo el cobre. Justo cuando pensaron que saldrían con la suya, les cayó ‘la voladora’. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.