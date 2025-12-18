¿Navidad a la duranguense? ¡Montéz de Durango estrena disco de cara a su concierto en la Arena CDMX!
Montéz de Durango se luce con un disco de Navidad a la duranguense, nos platicaron de lo que preparan para la Arena CDMX y se echaron un palomazo. ¡Al Extremo!
¿Creían que el duranguense estaba acabado? Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien platicó en exclusiva con Montéz de Durango sobre su próxima presentación en la Arena CDMX. ¡Ojo a los detalles de su disco de Navidad con palomazo incluido!