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Muere mujer en Azcapotzalco al ser atropellada por un chofer de transporte público

Un trágico accidente le arrebató la vida a una mujer en la Colonia Ampliación San Pedro Xalpa.

El Diablo Becerril nos narra un suceso trágico: Una abuelita murió luego de ser atropellada por un chofer que manejaba un camión. Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Azcapotzalco en la Colonia Ampliación San Pedro Xalpa. La mujer había recogido a su nieta de la escuela, misma que salió ilesa del accidente. Las autoridades detuvieron al operador del transporte público e hicieron el levantamiento del cuerpo.

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