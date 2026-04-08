Polícia de tránsito pierde la vida en La Agrícola Pantitlán

El Diablo Becerril nos narra un hecho lamentable en la Ciudad de México pues una mujer que se dirigía a su trabajo como policía de tránsito fue arrollada. Los hechos ocurrieron en la esquina de Canal de Río Churubusco y la Calle 5 de la Colonia Agrícola Pantitlán. La víctima tenía 27 años y el responsable huyó del lugar. Fueron sus compañeras de trabajo quienes la identificaron. La mujer falleció a causa de traumatismo craneoncefálico.