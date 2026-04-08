Polícia de tránsito pierde la vida en La Agrícola Pantitlán
Mujer de 27 años pierde la vida al ser atropellada en la Ciudad de México
El Diablo Becerril nos narra un hecho lamentable en la Ciudad de México pues una mujer que se dirigía a su trabajo como policía de tránsito fue arrollada. Los hechos ocurrieron en la esquina de Canal de Río Churubusco y la Calle 5 de la Colonia Agrícola Pantitlán. La víctima tenía 27 años y el responsable huyó del lugar. Fueron sus compañeras de trabajo quienes la identificaron. La mujer falleció a causa de traumatismo craneoncefálico.