Abuelitos bailan y celebran a lo grande tras recibir vacuna contra Covid-19; enternecen en TikTok. (VIDEO)

Millones de adultos mayores en todo el mundo comenzaron a ser vacunados contra el Covid-19, virus que llegó para cambiarnos la vida completamente.

Y es que, muchísimas personas, se dejaron ver esperanzadas por salir del confinamiento y realizar sus actividades como antes de la contingencia sanitaria.

La primera etapa de vacunación inició para los adultos de la tercera edad, quienes fueron catalogados como vulnerables ante este virus, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México también se hicieron presentes las vacunas contra Covid-19, pues millones de ancianos se formaron largas horas para recibir la primera dosis.

Y aunque falta un gran camino por recorrer, miles de personas comenzaron a celebrar que pronto podrían retomar sus actividades como antes de la pandemia.

Te puede interesar: VIDEO: Una alumna colombiana toma clase en línea desde la playa y es descubierta por su profesor.

Abuelitos bailan tras recibir vacuna de Covid-19 y se vuelven virales en TikTok.

La alegría y esperanza comenzó a pintar las calles de todo el mundo, pues algunos abuelitos españoles celebraron tras recibir la vacuna contra el coronavirus.

Y es que, miembros de la Unidad de Estancia Diurna Clara Campoamor, ubicada en Granada, España, compartieron un tierno video que se viralizó en todas las plataformas digitales.

“¡Por fin nos han vacunado!”, subrayó una leyenda debajo del filme que ganó 3.4 millones de reproducciones.

En el clip se pudo apreciar a un grupo de ancianitos portando cubrebocas y bailando al ritmo de una pegajosa canción.

Millones de personas quedaron enternecidas ante la buena actitud y vibra positiva que mostraron los abuelitos de la unidad especializada en adultos mayores.

La cinta comenzó a viralizarse en TikTok, donde ganó 381 mil corazones rojos y 13 mil comentarios por parte de los internautas.

Sin embargo, la ternura de los abuelitos españoles también trascendió fronteras, pues llegó hasta países extranjeros. Millones de personas en el mundo, se sintieron identificadas con la buena actitud que mostraron estos adultos mayores, quienes protagonizaron uno de los mejores videos de 2021.

También te puede interesar: Hombre es buscado por robar un anillo de una de sus novias para poder contraer matrimonio con otra mujer.