Un video que muestra cómo una alumna toma clase en línea desde la playa y es descubierta por su profesor, se hizo viral en las redes sociales.

Sus actitudes de la estudiante han sido reprobables porque los usuarios consideran además de “faltar el respeto” a su profesor, viajó a Cancún durante la pandemia.

En redes sociales se está haciendo viral la historia que, sin duda, es una de las comentadas de la pandemia de Covid-19.

La mujer fue descubierta porque cuando ingresó a su clase en línea, ésta se encontraba dentro del mar con gafas de sol y traje de baño, por lo que cuando su profesor se dio cuenta, la cuestionó sobre donde se localiza, lo cual ella contesta sin mayor problema: en Cancún.

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La alumna disfrutaba de sus clases y se divertía al mismo tiempo

La joven dijo que fue a la playa porque disfruta de la pesca deportiva, y aunque el maestro al principio se oye algo disgustado, al final tomó la situación con algo de humor.

La mayoría de los comentarios del video compatido en Twitter reprueban las actitudes de la alumna, pero otros la envidian por las vacaciones y le celebran que puedas estudiar y divertirse al mismo tiempo.

Suave viendo la clase desde Cancún, esto es locombia. JAJAJAJA pic.twitter.com/FC5TTGqwcv — Andrés Moreno (@Andres2601_) February 12, 2021

Debido a la pandemia por el COVID-19, las instituciones alrededor del mundo se ha visto en la obligación de cerrar y dedicarse a impartir las clases en línea a través de plataformas digitales.

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Lo anterior ha representado un gran reto para muchos, pues los docentes se han esforzado para evitar el rezago en sus alumnos y adaptandose a las nuevas tendencias de enseñanza.

Ese reto ha hecho que en redes sociales hayan estado reprobando las actitudes de la alumna de derecho, quien además de “faltar el respeto” a su profesor viajó a la playa, Cancún, sin tomar en cuenta las medidas de salud.

Cancún, Quintana Roo, se encuentra en semáforo naranja y aunque la joven se encuentre solo debido a que no es una época vacacional, el viaje de Colombia a Cancún rompe con las recomendaciones generales de “Quédate en Casa” porque se pude llevar y traer un contagio.

