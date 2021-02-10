Mujer finge tener cáncer para recolectar jugosas donaciones y solventar su estrafalario estilo de vida.

La historia de Nicole Elkabbass se volvió viral en todas las plataformas digitales, pues millones de internautas fueron testigos ante una sorprendente mentira que dio vuelta por la red.

Se trata de una mujer inglesa que fingió tener cáncer de ovario para recolectar jugosas donaciones por parte de personas conmovidas con su historia.

La susodicha compartió fotos en sus redes sociales recostada en una cama de hospital, donde se le vio con un aspecto desgastado y cansado. La mujer utilizó la plataforma ‘GoFundMe’, donde se presentó como una mujer trabajadora y amorosa madre de familia.

Nicole Elkabbass conmovió a más de 600 personas, quienes donaron una cuantiosa cantidad de dinero para salvar la vida de la supuesta pobre enferma.

La mujer recibió más de 59 mil dólares por parte de personas con buen corazón, quienes creyeron en su historia.

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Nicole Elkabbass podría enfrentar contundentes cargos por estafar a decenas de personas

Ben Irwin, miembro de las autoridades inglesas, se encargó de desmentir la enfermedad de Nicole. El elemento de seguridad confesó que las fotos de la mujer datan del año 2017, cuando la susodicha fue operada de la vesícula biliar.

No obstante, la inglesa utilizó dichas postales para engañar a medio mundo y obtener grandes cantidades monetarias que gastó en viajes, ropa, juegos de azar, pago de deudas, joyas y muchos lujos más.

“Era un plan diseñado para engañar y ella lo sabía. Mintió sobre la cirugía, las quimioterapias, los fármacos... Detalló sus relatos con un lenguaje claro y emotivo tirando de las fibras del corazón de la gente”, expresó Ben Irwin para los medios locales de su país.

Nicole Elkabbass podría ser declarada culpable de fraude después de estafar a más de 600 personas. Por si fuera poco, algunos de los donantes salieron a exigir su dinero de vuelta.

Tal es el caso de una mujer que transfirió 135 mil 819 pesos mexicanos a Nicole. La señora reaccionó furiosa cuando se enteró del engaño que montó la supuesta enferma de cáncer de ovario.

“Todo el tiempo estuvo jugando, disfrutando de viajes de compras y lujos en Italia y España a nuestras expensas. Yo me sentí abrumada por su historia y quise contribuir para su supuesto tratamiento”, confesó la mujer que transfirió una cuantiosa cantidad de dinero a Nicole.

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